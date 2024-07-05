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Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро - РИА Новости, 05.07.2024
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15:19 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро - РИА Новости, 05.07.2024
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро
Россия передала Турции афериста, находившегося в международном розыске по каналам Интерпола и обвиняемого в хищении 500 тысяч евро, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:19
2024-07-05T15:19
россия
турция
сочи
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия передала Турции афериста, находившегося в международном розыске по каналам Интерпола и обвиняемого в хищении 500 тысяч евро, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России экстрадирован гражданин Турецкой Республики Левент Аслан Паксой, который находился в международном розыске по каналам Интерпола. По информации турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Вместе с сообщником он похитил 500 тысяч евро", - сказала Волк. Потерпевшим стал коммерсант, желавший получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором, тот заявил о готовности вложить необходимые средства, если клиент докажет свою способность вернуть их в будущем. При этом необходимо было принести на встречу полмиллиона евро. Бизнесмен передал конверт с обозначенной суммой аферистам. Они забрали деньги и перестали выходить на связь. Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 года, а уже в августе задержан российскими полицейскими на территории Сочи. В пятницу в международном аэропорту "Внуково" сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали разыскиваемого представителям компетентных органов Турецкой Республики, заключила Волк.
https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
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россия, турция, сочи, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Турция, Сочи, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

Россия передала Турции афериста, обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия передала Турции афериста, находившегося в международном розыске по каналам Интерпола и обвиняемого в хищении 500 тысяч евро, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из России экстрадирован гражданин Турецкой Республики Левент Аслан Паксой, который находился в международном розыске по каналам Интерпола. По информации турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Вместе с сообщником он похитил 500 тысяч евро", - сказала Волк.
Потерпевшим стал коммерсант, желавший получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором, тот заявил о готовности вложить необходимые средства, если клиент докажет свою способность вернуть их в будущем. При этом необходимо было принести на встречу полмиллиона евро. Бизнесмен передал конверт с обозначенной суммой аферистам. Они забрали деньги и перестали выходить на связь.
Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 года, а уже в августе задержан российскими полицейскими на территории Сочи.
В пятницу в международном аэропорту "Внуково" сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали разыскиваемого представителям компетентных органов Турецкой Республики, заключила Волк.
Вероника Лебедева - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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РоссияТурцияСочиИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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