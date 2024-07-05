https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html

Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро - РИА Новости, 05.07.2024

Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

Россия передала Турции афериста, находившегося в международном розыске по каналам Интерпола и обвиняемого в хищении 500 тысяч евро, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:19

2024-07-05T15:19

2024-07-05T15:19

россия

турция

сочи

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия передала Турции афериста, находившегося в международном розыске по каналам Интерпола и обвиняемого в хищении 500 тысяч евро, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России экстрадирован гражданин Турецкой Республики Левент Аслан Паксой, который находился в международном розыске по каналам Интерпола. По информации турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Вместе с сообщником он похитил 500 тысяч евро", - сказала Волк. Потерпевшим стал коммерсант, желавший получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором, тот заявил о готовности вложить необходимые средства, если клиент докажет свою способность вернуть их в будущем. При этом необходимо было принести на встречу полмиллиона евро. Бизнесмен передал конверт с обозначенной суммой аферистам. Они забрали деньги и перестали выходить на связь. Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 года, а уже в августе задержан российскими полицейскими на территории Сочи. В пятницу в международном аэропорту "Внуково" сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали разыскиваемого представителям компетентных органов Турецкой Республики, заключила Волк.

https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html

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турция

сочи

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россия, турция, сочи, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия