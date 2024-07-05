https://ria.ru/20240705/aeroporty-1957774390.html

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 05.07.2024

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу

Девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", ранее из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы, но сейчас четыре аэропорта московского региона работают... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:38

2024-07-05T20:38

2024-07-05T20:52

москва

жуковский

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

россия

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", ранее из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы, но сейчас четыре аэропорта московского региона работают штатно, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Сейчас это затронуло ряд районов Москвы и области."На 20.30 мск аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно. Ранее девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы: "Стригино" (Нижний Новгород; пять ВС), "Внуково" (два ВС), "Домодедово" (одно ВС) и "Пулково" (Санкт-Петербург; одно ВС)", - говорится в публикации.

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москва

жуковский

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москва, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), россия, общество