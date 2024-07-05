https://ria.ru/20240705/aeroporty-1957774390.html
Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу
Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 05.07.2024
Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу
Девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", ранее из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы, но сейчас четыре аэропорта московского региона работают... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:38
2024-07-05T20:38
2024-07-05T20:52
москва
жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", ранее из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы, но сейчас четыре аэропорта московского региона работают штатно, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Сейчас это затронуло ряд районов Москвы и области."На 20.30 мск аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно. Ранее девять самолетов, совершавших рейсы в "Шереметьево", из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы: "Стригино" (Нижний Новгород; пять ВС), "Внуково" (два ВС), "Домодедово" (одно ВС) и "Пулково" (Санкт-Петербург; одно ВС)", - говорится в публикации.
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москва, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), россия, общество
Москва, Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Россия, Общество
Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на грозу
Росавиация: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно