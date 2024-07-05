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Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам - РИА Новости, 05.07.2024
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13:13 05.07.2024 (обновлено: 15:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/advokaty-1957634872.html
Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам
Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам - РИА Новости, 05.07.2024
Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам
Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить к 6 годам режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:13
2024-07-05T15:33
евгения беркович
светлана петрийчук
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить к 6 годам режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале "Адвокаты PRO людей"."Беркович* в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - сообщается в канале, который, как указано, освещает деятельность адвоката Ксении Карпинской, защищающей Беркович*.Аналогичное наказание прокурор запросил для Петрийчук*.Слушания по делу проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом от публики режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы.Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые бы могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html
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евгения беркович, светлана петрийчук, происшествия, россия
Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Происшествия, Россия
Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам

Адвокаты: прокурор попросил суд приговорить Беркович и Петрийчук к 6 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить к 6 годам режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале "Адвокаты PRO людей".
"Беркович* в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - сообщается в канале, который, как указано, освещает деятельность адвоката Ксении Карпинской, защищающей Беркович*.
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов
16 апреля, 12:54
Аналогичное наказание прокурор запросил для Петрийчук*.
Слушания по делу проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом от публики режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы.
Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые бы могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Режиссеру Беркович* вызвали скорую помощь в суд
10 июня, 14:49
 
Евгения БерковичСветлана ПетрийчукПроисшествияРоссия
 
 
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