https://ria.ru/20240704/zhara-1957209354.html

Монах-реаниматолог дал советы, как справиться с жарой

Монах-реаниматолог дал советы, как справиться с жарой - РИА Новости, 04.07.2024

Монах-реаниматолог дал советы, как справиться с жарой

В жару организм теряет соли и жидкость, поэтому нужно больше пить, причем лучше сочетать обычную воду с минеральной, квасом или чаем, стоит также ограничить... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:10

2024-07-04T04:10

2024-07-04T04:10

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В жару организм теряет соли и жидкость, поэтому нужно больше пить, причем лучше сочетать обычную воду с минеральной, квасом или чаем, стоит также ограничить сладкое, а при плохой переносимости жары может помочь молитва, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков)."В жару основная проблема – потеря организмом жидкости и солей. Поэтому, чтобы сохранить здоровье и нормальное самочувствие нужно больше пить жидкости, при этом лучше сочетать минеральную воду (с солями) и обычную. Если просто пить обычную воду, то нарушится солевой баланс, если пить только солёную будет очень высокая осмолярность крови. Вместо минеральной воды можно пить квас или пиво, но последнее – аккуратно. Также кроме воды можно пить чай - горячий или охлаждённый, но не покупной, с химией. Зеленый чай, как мне кажется, очень хорошо помогает перенести жару", – сказал иеромонах Феодорит.Из еды он посоветовал также ту, которая содержит много жидкости, что-то сочное – овощи фрукты. "При этом в большом количестве очень сладкие фрукты не рекомендую, как и сладкое вообще, потому что сахар сам по себе повышает осмолярность крови и жидкость больше всасывается из тканей. Сладкое в жару надо в меру. Также важно, как и всегда, соблюдать элементарную гигиену, мыть руки, еду, которую можно мыть, не есть непонятно что", - рассказал врач.Он также напомнил, что сейчас идет Петров пост (в этом году 1-11 июля). "Есть или не есть мясо в жару – не имеет значения, если человек здоров, другое дело, что в пост мы мясо не едим, сами себя ограничиваем. Пост – время сугубой молитвы, а не только пищевых ограничений. В пост мы призваны больше времени уделять молитве, духовной жизни и размышлениям, чаще ходить в храм и причащаться. Для нас пост – время духовного роста. А едим мы меньше, чтобы меньше думать о брюхе", - пояснил священник.Также тем, кто плохо переносит жару он посоветовал "просить Бога, чтобы он нам помог пережить это трудное для нас время". "Есть молитва, которую читают в засуху – о дожде, молитвы о здоровее, но можно молиться просто своими словами: "Помоги, Господи, пережить этот период, жару", - заключил собеседник агентства.В Русской православной церкви 1 июля начинается Петров пост (дата подвижная, привязана к Пасхе). В этом году он продлится 11 дней - с 1 по 11 июля, после чего 12 июля Церковь встретит праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван этот пост. Он один из самых мягких с точки зрения пищевых ограничений: для мирян традиционно - нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

https://ria.ru/20240703/1574181944.html

https://ria.ru/20240624/dukh-1954610149.html

https://ria.ru/20240701/petrov_post-1866417740.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия