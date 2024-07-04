https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957439656.html

"Впервые": в США высказались о состоянии Зеленского

"Впервые": в США высказались о состоянии Зеленского - РИА Новости, 04.07.2024

"Впервые": в США высказались о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский очень напуган из-за больших потерь ВСУ и усиления российского наступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:42

2024-07-04T16:42

2024-07-04T19:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский очень напуган из-за больших потерь ВСУ и усиления российского наступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.На прошлой неделе глава киевского режима по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель заявил, что не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь украинской армии."Он напуган <…>. Впервые с тех пор, как он вступил в должность и как начался этот конфликт, он признал, что у них много убитых и раненых", — сказал Джонсон.Аналитик напомнил, что до недавнего времени украинская пропаганда распространяла "чушь" о том, что ВСУ потеряли всего 30 тысяч солдат."Нет, все гораздо хуже", — отметил эксперт.Джонсон добавил, что российское наступление усиливается на всей линии соприкосновения, а ВСУ ничем не могут на это ответить."Это еще одна из причин, почему вы видели Зеленского таким", — заключил аналитик.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957458136.html

https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html

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