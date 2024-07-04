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В Астане началось заседание совета глав государств-членов ШОС

В Астане началось заседание совета глав государств-членов ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

В Астане началось заседание совета глав государств-членов ШОС

Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:38

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, передает корреспондент РИА Новости.В нем участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана, а также генсек ШОС.Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

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