https://ria.ru/20240704/zapad-1957480943.html

Эксперт предсказал реакцию Запада создание новой евразийской безопасности

Эксперт предсказал реакцию Запада создание новой евразийской безопасности - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперт предсказал реакцию Запада создание новой евразийской безопасности

Страны Запада попытаются не допустить установления новой архитектуры безопасности в Евразии, о которой говорится в Астанинской декларации Совета глав... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:30

2024-07-04T18:30

2024-07-04T18:30

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астана

шос

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Страны Запада попытаются не допустить установления новой архитектуры безопасности в Евразии, о которой говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов ШОС, а процесс её установления займёт время, поскольку в организации уважают позиции всех сторон, считает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Иван Сафранчук. Страны Запада будут "сеять зёрна разногласий, указывать на то, что у кого-то в Евразии есть противоречия и конфликтные ситуации, навязывать свои условия безопасности, говорить, что без нас вы не справитесь, без нас будет ещё хуже и в конечном счёте навязывать себя и не давать сделать что-то без себя", сказал он. Эксперт отметил, что американцы уже пытались ставить ультиматумы, однако столкнулись с тем, что такая политика не приносит плодов, поскольку в случае с сильными странами давление неэффективно. "Американцы поняли, что давить-то давить, но передавить тоже нельзя, поэтому думаю, что где-то будут пытаться давить, но скорее будут пытаться обманывать, действовать более изощрённо, а не только давлением", - заключил он. Эксперт также сказал, что среди стран ШОС есть согласие по поводу общих вопросов, на основе которых можно согласовать принципы равной и неделимой безопасности, суть которой будет заключаться в том, что чем больше проблем государства-члены ШОС решают сами, тем меньше внешние силы играют на противоречиях, которые всё ещё существуют между странами организации. Он подчеркнул, что в ШОС каждая сторона уважает позиции другой, поэтому процесс установления новой архитектуры безопасности займёт время, поскольку странам необходимо согласовать все нюансы в позициях друг друга. Ранее на полях саммита ШОС в Астане была принята Астанинская декларация Совета глав государств-членов ШОС, один из пунктов которой гласит, государства организации подчёркивают, что взаимодействие в её рамках может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Саммит ШОС проходил 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240704/putin-1957311572.html

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в мире, евразия, астана, шос, саммит шос в астане – 2024