https://ria.ru/20240704/yuan-1957336253.html
Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 24 июня
Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 24 июня - РИА Новости, 04.07.2024
Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 24 июня
Курс юаня растёт с самого начала торгов четверга и уже превысил 12 рублей - впервые с 24 июня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:31
2024-07-04T12:31
2024-07-04T12:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
алексей антонов (аналитик)
евгений локтюхов
владислав антонов (аналитик)
московская биржа
алор брокер
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Курс юаня растёт с самого начала торгов четверга и уже превысил 12 рублей - впервые с 24 июня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск повышается на 10 копеек, до 12 рублей, а минутами ранее достигал 12,01 рубля. "Постепенно снижается волатильность рубля и объем торговли им. Можно сказать, что валютный рынок оправился от шокового прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже и начал искать равновесие", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В июле усилятся попытки китайской валюты перейти в диапазон 12-13 рублей как более обоснованный с фундаментальной точки зрения, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Что же касается доллара, то на внебиржевом рынке в четверг ожидаются колебания его курса в диапазоне 88-89,5 рубля, оценивает Владислав Антонов из BitRiver. "Участники рынка чутко реагируют на любые изменения как во внутренней экономической политике, так и на внешнеполитической арене. На данный момент на рынке наблюдается спокойствие", - заключает он.
https://ria.ru/20240704/tsena-1957241608.html
https://ria.ru/20240702/ipoteka-1956764200.html
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экономика, алексей антонов (аналитик), евгений локтюхов, владислав антонов (аналитик), московская биржа, алор брокер, промсвязьбанк
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Алексей Антонов (аналитик), Евгений Локтюхов, Владислав Антонов (аналитик), Московская биржа, Алор брокер, Промсвязьбанк
Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 24 июня
Курс юаня на Мосбирже ускорил рост и превысил 12 рублей впервые с 24 июня