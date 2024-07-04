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Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 04.07.2024
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15:34 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vzyatka-1957409808.html
Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки
Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 04.07.2024
Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки
Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей за согласование документации по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:34
2024-07-04T15:34
происшествия
челябинск
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей за согласование документации по планировке территорий, возбуждено уголовное дело, сообщило УФСБ России по региону. По данным следственного управления СК РФ по региону, в 2017-2019 годах должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета градостроительства и архитектуры в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. И в 2019 году, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы. "На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Экс-замглавы Челябинска задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
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происшествия, челябинск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки

Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки в 10 млн

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей за согласование документации по планировке территорий, возбуждено уголовное дело, сообщило УФСБ России по региону.
По данным следственного управления СК РФ по региону, в 2017-2019 годах должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета градостроительства и архитектуры в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. И в 2019 году, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы.
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"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Экс-замглавы Челябинска задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияСоветский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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