https://ria.ru/20240704/vzryvy-1957244784.html
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:06
2024-07-04T03:06
2024-07-04T03:24
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает украинский телеканал ТСН. В этих областях объявлена воздушная тревога. "Звягельский район (Житомирщина) — взрывы... Черниговщина, Сумщина — взрывы", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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в мире, житомирская область, сумская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы