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В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 04.07.2024 (обновлено: 03:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vzryvy-1957244784.html
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:06
2024-07-04T03:24
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
сумская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает украинский телеканал ТСН. В этих областях объявлена воздушная тревога. "Звягельский район (Житомирщина) — взрывы... Черниговщина, Сумщина — взрывы", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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житомирская область
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в мире, житомирская область, сумская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает украинский телеканал ТСН.
В этих областях объявлена воздушная тревога.
Американская реактивная система залпового огня MLRS - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
02:29
"Звягельский район (Житомирщина) — взрывы... Черниговщина, Сумщина — взрывы", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирская областьСумская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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