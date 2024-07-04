https://ria.ru/20240704/vzryvy-1957244784.html

В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T03:06

2024-07-04T03:06

2024-07-04T03:24

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля - Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает украинский телеканал ТСН. В этих областях объявлена воздушная тревога. "Звягельский район (Житомирщина) — взрывы... Черниговщина, Сумщина — взрывы", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

сумская область

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в мире, житомирская область, сумская область, вооруженные силы рф, украина