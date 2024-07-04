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ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 04.07.2024
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12:46 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vtb-1957341020.html
ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"
ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 04.07.2024
ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"
Пять экипажей команды "КАМАЗ-мастер" при поддержке ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона "Шелковый путь-2024", который пройдет с 5... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:46
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пять экипажей команды "КАМАЗ-мастер" при поддержке ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона "Шелковый путь-2024", который пройдет с 5 по 15 июля, сообщает банк. "Команда "КАМАЗ-Мастер" – безусловный лидер отечественного автоспорта и единственная заводская команда, успешно представляющая страну в мировом зачете. С 2005 года мы поддерживаем успехи спортсменов в статусе генерального спонсора и вносим большой вклад в техническое оснащение и совершенствование технологий. Мы высоко ценим, когда сотрудничество с партнерами принимает долгосрочный характер – команда активно участвует в наших благотворительных и корпоративных мероприятиях", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова. Как отметили в банке, в целях поддержки профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни ВТБ реализует программу "Спортивная страна". Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам. Как сообщалось, всего в грузовом зачете ралли-марафона "Шелковый путь" примут участие пять экипажей "КАМАЗ-мастер" - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Богдана Каримова и Сергея Куприянова. "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор. Старт запланирован на 5 июля, финиш - на 15 июля. Общая дистанция ралли составит 5256 километров, из них 2993 километра придутся на спецучастки.
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россия, монголия, камаз-мастер, авто, втб (банк)
Россия, Монголия, КАМАЗ-мастер, Авто, ВТБ (банк)

ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкипаж команды КАМАЗ-мастер на ралли "Шелковый путь - 2023"
Экипаж команды КАМАЗ-мастер на ралли Шелковый путь - 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экипаж команды КАМАЗ-мастер на ралли "Шелковый путь - 2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пять экипажей команды "КАМАЗ-мастер" при поддержке ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона "Шелковый путь-2024", который пройдет с 5 по 15 июля, сообщает банк.
"Команда "КАМАЗ-Мастер" – безусловный лидер отечественного автоспорта и единственная заводская команда, успешно представляющая страну в мировом зачете. С 2005 года мы поддерживаем успехи спортсменов в статусе генерального спонсора и вносим большой вклад в техническое оснащение и совершенствование технологий. Мы высоко ценим, когда сотрудничество с партнерами принимает долгосрочный характер – команда активно участвует в наших благотворительных и корпоративных мероприятиях", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.
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Как отметили в банке, в целях поддержки профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни ВТБ реализует программу "Спортивная страна". Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам.
Как сообщалось, всего в грузовом зачете ралли-марафона "Шелковый путь" примут участие пять экипажей "КАМАЗ-мастер" - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Богдана Каримова и Сергея Куприянова.
"Шелковый путь" в 2024 году пройдет по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор. Старт запланирован на 5 июля, финиш - на 15 июля. Общая дистанция ралли составит 5256 километров, из них 2993 километра придутся на спецучастки.
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РоссияМонголияКАМАЗ-мастерАвтоВТБ (банк)
 
 
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