https://ria.ru/20240704/vtb-1957341020.html

ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"

ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 04.07.2024

ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"

Пять экипажей команды "КАМАЗ-мастер" при поддержке ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона "Шелковый путь-2024", который пройдет с 5... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:46

2024-07-04T12:46

2024-07-04T12:46

россия

монголия

камаз-мастер

авто

втб (банк)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пять экипажей команды "КАМАЗ-мастер" при поддержке ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона "Шелковый путь-2024", который пройдет с 5 по 15 июля, сообщает банк. "Команда "КАМАЗ-Мастер" – безусловный лидер отечественного автоспорта и единственная заводская команда, успешно представляющая страну в мировом зачете. С 2005 года мы поддерживаем успехи спортсменов в статусе генерального спонсора и вносим большой вклад в техническое оснащение и совершенствование технологий. Мы высоко ценим, когда сотрудничество с партнерами принимает долгосрочный характер – команда активно участвует в наших благотворительных и корпоративных мероприятиях", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова. Как отметили в банке, в целях поддержки профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни ВТБ реализует программу "Спортивная страна". Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам. Как сообщалось, всего в грузовом зачете ралли-марафона "Шелковый путь" примут участие пять экипажей "КАМАЗ-мастер" - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Богдана Каримова и Сергея Куприянова. "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор. Старт запланирован на 5 июля, финиш - на 15 июля. Общая дистанция ралли составит 5256 километров, из них 2993 километра придутся на спецучастки.

https://ria.ru/20240704/festival-1957336602.html

https://ria.ru/20240703/premera-1957058597.html

россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, монголия, камаз-мастер, авто, втб (банк)