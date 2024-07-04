https://ria.ru/20240704/vsu-1957417367.html

Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте

Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте

Появление на фронте СВО самоходки "Пион" и ее последующее уничтожение свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:53

2024-07-04T15:53

2024-07-04T16:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733692289_0:109:2398:1458_1920x0_80_0_0_e7d10270c3d65c15fc277fe4119f7f8e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Появление на фронте СВО самоходки "Пион" и ее последующее уничтожение свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности, заявил РИА Новости военный эксперт Владимир Карнозов. Согласно сводке министерства обороны России от 4 июля, среди уничтоженной техники ВСУ за прошедший день присутствует самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 "Пион". Она была уничтожена в зоне действия группы "Север". "Отмеченное появление на фронте самоходной артиллерийской установки "Пион" с последующим ее уничтожением российскими войсками свидетельствует о том, что вооруженные силы Украины близки к полной потере всей своей ствольной артиллерии повышенной мощности", - заявил Карнозов. Он пояснил, что "Пион" - единственная остающаяся у ВСУ система калибра 203 миллиметра – самого большого для ствольной артиллерии противника. По информации справочника The Military Balance, по состоянию на 2024 год на вооружении ВСУ оставалось порядка 20 таких САУ. Согласно западным источникам, всего в распоряжении ВСУ имелось на начало СВО до 99 САУ "Пион". "Большие потери, понесенные ВСУ в ходе СВО, заставили украинское командование взять из резерва и пунктов долговременного хранения все находившиеся там САУ", - сказал эксперт. Большинство украинских "Пионов" было уничтожено российскими войсками в первые месяцы СВО, у оставшихся заканчивается ресурс стволов, определенный в 1500 выстрелов. Сегодня "Пионы" - в большом дефиците на линии фронта, и уничтожение российскими войсками каждой такой САУ, считается большой потерей для ВСУ, отметил Карнозов. Российская армия также применяет в зоне СВО восьмидюймовые гаубицы типа 2С7М "Малка", представляющие собой развитие "Пиона". В телеграмм-канале министерства обороны РФ 4 июля был размещен видеоролик о расчете САУ 2С7М "Малка", действующем на южнодонецком направлении. Командир орудия с позывным "Футболист" сказал, что почти два года находится в зоне СВО, за прошедшее время в ходе контрбатарейной борьбы расчетом уничтожено множество артиллерийских установок противника, "уже даже со счета сбились". По словам "Футболиста", главными целями ударов являются пункты управления противника. Снаряд САУ 2С7М способен полностью уничтожить здание или дом, в котором расположен командный пункт противника, "даже в подвалах от него не скроешься".

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957404926.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина