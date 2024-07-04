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Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 04.07.2024 (обновлено: 16:11 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957417367.html
Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте
Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте - РИА Новости, 04.07.2024
Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте
Появление на фронте СВО самоходки "Пион" и ее последующее уничтожение свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:53
2024-07-04T16:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Появление на фронте СВО самоходки "Пион" и ее последующее уничтожение свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности, заявил РИА Новости военный эксперт Владимир Карнозов. Согласно сводке министерства обороны России от 4 июля, среди уничтоженной техники ВСУ за прошедший день присутствует самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 "Пион". Она была уничтожена в зоне действия группы "Север". "Отмеченное появление на фронте самоходной артиллерийской установки "Пион" с последующим ее уничтожением российскими войсками свидетельствует о том, что вооруженные силы Украины близки к полной потере всей своей ствольной артиллерии повышенной мощности", - заявил Карнозов. Он пояснил, что "Пион" - единственная остающаяся у ВСУ система калибра 203 миллиметра – самого большого для ствольной артиллерии противника. По информации справочника The Military Balance, по состоянию на 2024 год на вооружении ВСУ оставалось порядка 20 таких САУ. Согласно западным источникам, всего в распоряжении ВСУ имелось на начало СВО до 99 САУ "Пион". "Большие потери, понесенные ВСУ в ходе СВО, заставили украинское командование взять из резерва и пунктов долговременного хранения все находившиеся там САУ", - сказал эксперт. Большинство украинских "Пионов" было уничтожено российскими войсками в первые месяцы СВО, у оставшихся заканчивается ресурс стволов, определенный в 1500 выстрелов. Сегодня "Пионы" - в большом дефиците на линии фронта, и уничтожение российскими войсками каждой такой САУ, считается большой потерей для ВСУ, отметил Карнозов. Российская армия также применяет в зоне СВО восьмидюймовые гаубицы типа 2С7М "Малка", представляющие собой развитие "Пиона". В телеграмм-канале министерства обороны РФ 4 июля был размещен видеоролик о расчете САУ 2С7М "Малка", действующем на южнодонецком направлении. Командир орудия с позывным "Футболист" сказал, что почти два года находится в зоне СВО, за прошедшее время в ходе контрбатарейной борьбы расчетом уничтожено множество артиллерийских установок противника, "уже даже со счета сбились". По словам "Футболиста", главными целями ударов являются пункты управления противника. Снаряд САУ 2С7М способен полностью уничтожить здание или дом, в котором расположен командный пункт противника, "даже в подвалах от него не скроешься".
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Эксперт объяснил, что заставило Киев применить самоходку "Пион" на фронте

Эксперт Карнозов: ВСУ близки к полной потере артиллерии повышенной мощности

© Вадим СавицкийСамоходная атомная пушка САУ 2С7 "Пион" (2С7М "Малка")
Самоходная атомная пушка САУ 2С7 Пион (2С7М Малка) - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Вадим Савицкий
Самоходная атомная пушка САУ 2С7 "Пион" (2С7М "Малка") . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Появление на фронте СВО самоходки "Пион" и ее последующее уничтожение свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности, заявил РИА Новости военный эксперт Владимир Карнозов.
Согласно сводке министерства обороны России от 4 июля, среди уничтоженной техники ВСУ за прошедший день присутствует самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 "Пион". Она была уничтожена в зоне действия группы "Север".
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"Отмеченное появление на фронте самоходной артиллерийской установки "Пион" с последующим ее уничтожением российскими войсками свидетельствует о том, что вооруженные силы Украины близки к полной потере всей своей ствольной артиллерии повышенной мощности", - заявил Карнозов.
Он пояснил, что "Пион" - единственная остающаяся у ВСУ система калибра 203 миллиметра – самого большого для ствольной артиллерии противника.
По информации справочника The Military Balance, по состоянию на 2024 год на вооружении ВСУ оставалось порядка 20 таких САУ. Согласно западным источникам, всего в распоряжении ВСУ имелось на начало СВО до 99 САУ "Пион".
"Большие потери, понесенные ВСУ в ходе СВО, заставили украинское командование взять из резерва и пунктов долговременного хранения все находившиеся там САУ", - сказал эксперт.
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Большинство украинских "Пионов" было уничтожено российскими войсками в первые месяцы СВО, у оставшихся заканчивается ресурс стволов, определенный в 1500 выстрелов. Сегодня "Пионы" - в большом дефиците на линии фронта, и уничтожение российскими войсками каждой такой САУ, считается большой потерей для ВСУ, отметил Карнозов.
Российская армия также применяет в зоне СВО восьмидюймовые гаубицы типа 2С7М "Малка", представляющие собой развитие "Пиона". В телеграмм-канале министерства обороны РФ 4 июля был размещен видеоролик о расчете САУ 2С7М "Малка", действующем на южнодонецком направлении.
Командир орудия с позывным "Футболист" сказал, что почти два года находится в зоне СВО, за прошедшее время в ходе контрбатарейной борьбы расчетом уничтожено множество артиллерийских установок противника, "уже даже со счета сбились".
По словам "Футболиста", главными целями ударов являются пункты управления противника. Снаряд САУ 2С7М способен полностью уничтожить здание или дом, в котором расположен командный пункт противника, "даже в подвалах от него не скроешься".
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