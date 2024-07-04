https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html

"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО

"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО - РИА Новости, 04.07.2024

"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО

Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:43

2024-07-04T15:43

2024-07-04T18:20

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ"."Противник применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается", — отметил он.По словам офицера, Россия максимально ослабляет ВСУ, разрушая ключевые элементы украинской оборонной промышленности."Потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть", — добавил Селезнев.В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что американские системы ПВО Patriot не способны обеспечить защиту от российских авиабомб. Он также пожаловался на недостаточное количество ракет для этих систем.Российские войска регулярно наносят прицельные удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957439656.html

https://ria.ru/20240704/vsu-1957458136.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев