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"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 04.07.2024 (обновлено: 18:20 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html
"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО
"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО - РИА Новости, 04.07.2024
"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО
Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:43
2024-07-04T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ"."Противник применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается", — отметил он.По словам офицера, Россия максимально ослабляет ВСУ, разрушая ключевые элементы украинской оборонной промышленности.&quot;Потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть&quot;, — добавил Селезнев.В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что американские системы ПВО Patriot не способны обеспечить защиту от российских авиабомб. Он также пожаловался на недостаточное количество ракет для этих систем.Российские войска регулярно наносят прицельные удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957439656.html
https://ria.ru/20240704/vsu-1957458136.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
"Есть потери": полковник ВСУ забил тревогу из-за ударов России в обход ПВО

Полковник Селезнев: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя ПВО, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ".
"Противник применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается", — отметил он.
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По словам офицера, Россия максимально ослабляет ВСУ, разрушая ключевые элементы украинской оборонной промышленности.
«

"Потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть", — добавил Селезнев.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что американские системы ПВО Patriot не способны обеспечить защиту от российских авиабомб. Он также пожаловался на недостаточное количество ракет для этих систем.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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