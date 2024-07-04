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Украинские войска покинули позиции на востоке Часов Яра
Украинские войска покинули позиции на востоке Часов Яра - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские войска покинули позиции на востоке Часов Яра
Украинские войска оставили позиции в микрорайоне "Канал" города Часов Яре в ДНР, сообщил в четверг представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин в эфире РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:21
2024-07-04T11:21
2024-07-04T11:22
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в микрорайоне "Канал" города Часов Яре в ДНР, сообщил в четверг представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин в эфире телеканала "Рада". "Микрорайон "Канал"… удерживать было нецелесообразно, это угрожало жизни военнослужащих, позиции наши разрушены, было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции", - сказал он. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
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в мире, донецкая народная республика, россия, часов яр, вооруженные силы украины
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Украинские войска покинули позиции на востоке Часов Яра
Представитель Волошин: ВСУ оставили позиции в микрорайоне "Канал" в Часовом Яре