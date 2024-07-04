ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ
WION: Украине нечем защититься против российских планирующих бомб
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У украинской армии нет действенных способов противостоять российским планирующим бомбам, заявили в эфире WION.
"Эти бомбы позволяют России компенсировать необходимость в тактических ракетах, а также помогают ей не прибегать к использованию бомб свободного падения и не подвергать лётчиков большему риску быть сбитыми", — сказали в эфире.
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Отмечается, что Владимир Зеленский обеспокоен тем, что украинская ПРО не справляется с российскими ударами.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным авиабазам. По его мнению, использование ATACMS для ударов по аэродромам поможет изменить ситуацию на фронте и снизить эффективность воздушных атак России.
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