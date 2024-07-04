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ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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11:13 04.07.2024 (обновлено: 11:48 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957304281.html
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ
У украинской армии нет действенных способов противостоять российским планирующим бомбам, заявили в эфире WION. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:13
2024-07-04T11:48
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У украинской армии нет действенных способов противостоять российским планирующим бомбам, заявили в эфире WION."Эти бомбы позволяют России компенсировать необходимость в тактических ракетах, а также помогают ей не прибегать к использованию бомб свободного падения и не подвергать лётчиков большему риску быть сбитыми", — сказали в эфире.Отмечается, что Владимир Зеленский обеспокоен тем, что украинская ПРО не справляется с российскими ударами.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным авиабазам. По его мнению, использование ATACMS для ударов по аэродромам поможет изменить ситуацию на фронте и снизить эффективность воздушных атак России.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ

WION: Украине нечем защититься против российских планирующих бомб

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У украинской армии нет действенных способов противостоять российским планирующим бомбам, заявили в эфире WION.
"Эти бомбы позволяют России компенсировать необходимость в тактических ракетах, а также помогают ей не прибегать к использованию бомб свободного падения и не подвергать лётчиков большему риску быть сбитыми", — сказали в эфире.
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Отмечается, что Владимир Зеленский обеспокоен тем, что украинская ПРО не справляется с российскими ударами.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным авиабазам. По его мнению, использование ATACMS для ударов по аэродромам поможет изменить ситуацию на фронте и снизить эффективность воздушных атак России.
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