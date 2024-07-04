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Беженцы рассказали, как ВСУ устроили на них сафари - РИА Новости, 04.07.2024
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07:35 04.07.2024 (обновлено: 09:16 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957256316.html
Беженцы рассказали, как ВСУ устроили на них сафари
Беженцы рассказали, как ВСУ устроили на них сафари - РИА Новости, 04.07.2024
Беженцы рассказали, как ВСУ устроили на них сафари
Беженцы, эвакуированные российскими бойцами из-под Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказали, как расчеты дронов ВСУ устроили на них "сафари". РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:35
2024-07-04T09:16
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 4 июл - РИА Новости. Беженцы, эвакуированные российскими бойцами из-под Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказали, как расчеты дронов ВСУ устроили на них "сафари". Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе группировки войск "Юг", эвакуировали из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из 7 человек. "Два месяца мы жили в подполе (помещение в частном доме под полом - ред.), внук сделал, на люк прибил железо, сверху покрасил, вначале написал "люди", а потом говорит: "Нет, вдруг придут, нацики увидят, что тут люди, нас всех расстреляют", - рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая женщина. Ее дочь уточнила, что их дом ранее сожгли украинские войска при помощи зажигательных боеприпасов, но им удалось спастись, в отличие от двух соседей, погибших при таких же обстоятельствах. По ее словам, расчеты дронов-камикадзе ВСУ охотились за ними, поэтому последние 2,5 месяца люди практически не выходили из укрытий. "Мы сидели в подвале, девять человек, они (ВСУ – ред.) долбили. Единственное, они не увидели, что мы ушли. Они остались в своем подвале (соседи – ред), а мы через сад побежали опять в соседский подвал. Я говорю, это было как сафари, что-ли, охота за людьми. Они получается били-били, а утром дядя Саша (сосед – ред.) вышел в туалет, и они прям на голову (сбросили боеприпас с БПЛА – ред.) и он до сих пор лежит там, месяц прошел", - рассказала женщина. По ее словам, в последние дни перед эвакуацией украинские дроны начали сбрасывать боеприпасы именно на их укрытие, женщина уверена, что если бы их не спасли российские бойцы, то еще несколько дней и их добила бы украинская армия.
https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html
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Беженцы из-под Часова Яра рассказали, как на них охотились дроны ВСУ
Эвакуированные из-под Часова Яра мирные жители рассказали РИА Новости, как операторы дронов-камикадзе ВСУ устраивали на них "сафари".
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донбасс, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина
Беженцы рассказали, как ВСУ устроили на них сафари

Беженцы из-под Часова Яра рассказали, как на них охотились дроны ВСУ

Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 4 июл - РИА Новости. Беженцы, эвакуированные российскими бойцами из-под Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказали, как расчеты дронов ВСУ устроили на них "сафари".
Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе группировки войск "Юг", эвакуировали из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из 7 человек.
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"Два месяца мы жили в подполе (помещение в частном доме под полом - ред.), внук сделал, на люк прибил железо, сверху покрасил, вначале написал "люди", а потом говорит: "Нет, вдруг придут, нацики увидят, что тут люди, нас всех расстреляют", - рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая женщина.
Ее дочь уточнила, что их дом ранее сожгли украинские войска при помощи зажигательных боеприпасов, но им удалось спастись, в отличие от двух соседей, погибших при таких же обстоятельствах. По ее словам, расчеты дронов-камикадзе ВСУ охотились за ними, поэтому последние 2,5 месяца люди практически не выходили из укрытий.
"Мы сидели в подвале, девять человек, они (ВСУ – ред.) долбили. Единственное, они не увидели, что мы ушли. Они остались в своем подвале (соседи – ред), а мы через сад побежали опять в соседский подвал. Я говорю, это было как сафари, что-ли, охота за людьми. Они получается били-били, а утром дядя Саша (сосед – ред.) вышел в туалет, и они прям на голову (сбросили боеприпас с БПЛА – ред.) и он до сих пор лежит там, месяц прошел", - рассказала женщина.
По ее словам, в последние дни перед эвакуацией украинские дроны начали сбрасывать боеприпасы именно на их укрытие, женщина уверена, что если бы их не спасли российские бойцы, то еще несколько дней и их добила бы украинская армия.
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