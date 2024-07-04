https://ria.ru/20240704/vsu-1957248507.html

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер

Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:43

2024-07-04T04:43

2024-07-04T04:43

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости. "На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер. Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина