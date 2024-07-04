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ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vsu-1957248507.html
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер
Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:43
2024-07-04T04:43
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости. "На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер. Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер

Офицер "Севера": ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости.
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"На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер.
Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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