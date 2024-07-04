https://ria.ru/20240704/vsu-1957248507.html
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер
Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:43
2024-07-04T04:43
2024-07-04T04:43
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости. "На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер. Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер
Офицер "Севера": ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости.
"На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер.
Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.