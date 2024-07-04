https://ria.ru/20240704/vsu-1957237366.html

ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении

ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении

Генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T00:08

2024-07-04T00:08

2024-07-04T00:10

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. "На торецком направлении ситуация напряженная", - говорится в заявлении генштаба. Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.

https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html

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торецк

киев

россия

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в мире, торецк, киев, россия, вооруженные силы украины