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ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении
ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении
Генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T00:08
2024-07-04T00:08
2024-07-04T00:10
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. "На торецком направлении ситуация напряженная", - говорится в заявлении генштаба. Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
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в мире, торецк, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о напряженной ситуации на Торецком направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Торецком направлении