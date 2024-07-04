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"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США - РИА Новости, 04.07.2024
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06:01 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/voyna-1957251779.html
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США - РИА Новости, 04.07.2024
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
США получат свою внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:01
2024-07-04T06:01
в мире
сша
мексика
хезболла
наркокартели
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США получат свою внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой. — Прим. ред). Майоркас открыл ее, а ведь у «Хезболлы» есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты «Хезболлы» есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил офицер.Однако экс-советник Пентагона считает, что даже закрытие границы не спасет США от войны. Вместо исламистов Вашингтону придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят Штатам посягательства на торговые потоки. Союзниками наркомафии станут миллионы уже живущих в США мигрантов из разных стран, выразил опасения полковник."Потому (кандидат в президенты Дональд. — Прим. ред.) Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще", — заключил Макгрегор.США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240322/ssha-1934827555.html
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в мире, сша, мексика, хезболла, наркокартели, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Хезболла, наркокартели, Дональд Трамп
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США

Макгрегор: в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США получат свою внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой. — Прим. ред). Майоркас открыл ее, а ведь у «Хезболлы» есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты «Хезболлы» есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил офицер.
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Однако экс-советник Пентагона считает, что даже закрытие границы не спасет США от войны. Вместо исламистов Вашингтону придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят Штатам посягательства на торговые потоки. Союзниками наркомафии станут миллионы уже живущих в США мигрантов из разных стран, выразил опасения полковник.
"Потому (кандидат в президенты Дональд. — Прим. ред.) Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще", — заключил Макгрегор.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАМексикаХезболланаркокартелиДональд Трамп
 
 
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