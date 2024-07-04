"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
Макгрегор: в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США получат свою внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой. — Прим. ред). Майоркас открыл ее, а ведь у «Хезболлы» есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты «Хезболлы» есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил офицер.
Однако экс-советник Пентагона считает, что даже закрытие границы не спасет США от войны. Вместо исламистов Вашингтону придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят Штатам посягательства на торговые потоки. Союзниками наркомафии станут миллионы уже живущих в США мигрантов из разных стран, выразил опасения полковник.
"Потому (кандидат в президенты Дональд. — Прим. ред.) Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще", — заключил Макгрегор.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.
* Запрещенная в России террористическая организация.