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Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 04.07.2024 (обновлено: 09:20 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/voennyy-1957250249.html
Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян
Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян - РИА Новости, 04.07.2024
Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян
Угнавший танк и перешедший на сторону России украинский военный Максим Лихачев заявил РИА Новости, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:16
2024-07-04T09:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
т-64
россия
общество
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк и перешедший на сторону России украинский военный Максим Лихачев заявил РИА Новости, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать гражданином РФ. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк Т-64, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Будучи военнослужащим на Украине, я не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России. Получилось, долго шел. Радостно", - сказал собеседник агентства. Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20240704/tankist-1957249352.html
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Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт
Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР.
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луганская народная республика, украина, т-64, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Т-64, Россия, Общество
Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян

Угнавший танк украинец Лихачев заявил, что давно хотел стать гражданином России

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк и перешедший на сторону России украинский военный Максим Лихачев заявил РИА Новости, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать гражданином РФ.
Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк Т-64, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.
Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
05:03
"Будучи военнослужащим на Украине, я не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России. Получилось, долго шел. Радостно", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаТ-64РоссияОбщество
 
 
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