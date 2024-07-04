https://ria.ru/20240704/voennyy-1957250249.html

Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян

Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян - РИА Новости, 04.07.2024

Угнавший танк украинский военный заявил, что не собирался убивать россиян

Угнавший танк и перешедший на сторону России украинский военный Максим Лихачев заявил РИА Новости, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:16

2024-07-04T05:16

2024-07-04T09:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

т-64

россия

общество

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк и перешедший на сторону России украинский военный Максим Лихачев заявил РИА Новости, что не собирался убивать россиян и давно хотел стать гражданином РФ. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк Т-64, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Будучи военнослужащим на Украине, я не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России. Получилось, долго шел. Радостно", - сказал собеседник агентства. Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20240704/tankist-1957249352.html

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

луганская народная республика

украина

россия

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Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР. 2024-07-04T05:16 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, украина, т-64, россия, общество