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Суд оставил Винатье* в СИЗО - РИА Новости, 04.07.2024
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12:36 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vinate-1957338442.html
Суд оставил Винатье* в СИЗО
Суд оставил Винатье* в СИЗО - РИА Новости, 04.07.2024
Суд оставил Винатье* в СИЗО
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:36
2024-07-04T12:36
россия
франция
москва
алексей синицын
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья. Защита настаивала на смягчении меры пресечения на домашний арест, залог или запрет определённых действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Адвокат Алексей Синицын заявил, что считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, в частности, из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. Также он просил учесть полное признание вины его подзащитного и утверждал, что Винатье* не будет воспрепятствовать расследованию дела. Участвовавший в заседании по видеосвязи Винатье* рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и уточнил, что никогда не использовал свою деятельность против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик. Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html
https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html
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россия, франция, москва, алексей синицын, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Москва, Алексей Синицын, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд оставил Винатье* в СИЗО

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО французского иноагента Винатье*

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
11:25
Защита настаивала на смягчении меры пресечения на домашний арест, залог или запрет определённых действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Адвокат Алексей Синицын заявил, что считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, в частности, из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. Также он просил учесть полное признание вины его подзащитного и утверждал, что Винатье* не будет воспрепятствовать расследованию дела.
Участвовавший в заседании по видеосвязи Винатье* рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и уточнил, что никогда не использовал свою деятельность против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО
7 июня, 17:29
Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, задержанный сотрудниками ФСБ РФ и Следственного комитета РФ за сбор военных сведений - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ФСБ рассказала о деятельности швейцарской НКО, где работал Винатье*
Вчера, 11:06
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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