https://ria.ru/20240704/vinate-1957338442.html

Суд оставил Винатье* в СИЗО

Суд оставил Винатье* в СИЗО - РИА Новости, 04.07.2024

Суд оставил Винатье* в СИЗО

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:36

2024-07-04T12:36

2024-07-04T12:36

россия

франция

москва

алексей синицын

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья. Защита настаивала на смягчении меры пресечения на домашний арест, залог или запрет определённых действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Адвокат Алексей Синицын заявил, что считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, в частности, из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. Также он просил учесть полное признание вины его подзащитного и утверждал, что Винатье* не будет воспрепятствовать расследованию дела. Участвовавший в заседании по видеосвязи Винатье* рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и уточнил, что никогда не использовал свою деятельность против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик. Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html

https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html

https://ria.ru/20240703/fsb-1957040858.html

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россия, франция, москва, алексей синицын, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)