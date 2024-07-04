https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
Винатье* сделал неожиданное признание на суде - РИА Новости, 04.07.2024
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:25
2024-07-04T11:25
2024-07-04T11:30
россия
франция
москва
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957310607_0:393:1582:1283_1920x0_80_0_0_1f3ea6cabc41a74006a7658f34a3c055.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией", - сказал он, выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест. Винатье* добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России. Мосгорсуд, впрочем, решил оставить его в СИЗО. Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240608/makron-1951568402.html
https://ria.ru/20240703/fsb-1957040858.html
https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957310607_0:396:1586:1586_1920x0_80_0_0_60d4d614a782ed5bed78ca1e937c19ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
Французский иноагент Винатье на суде признался в любви к России
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве
. Моя жизнь связана с Россией", - сказал он, выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест.
Винатье* добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России.
Мосгорсуд, впрочем, решил оставить его в СИЗО.
Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ФСБ
сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.