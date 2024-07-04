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Винатье* сделал неожиданное признание на суде - РИА Новости, 04.07.2024
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11:25 04.07.2024 (обновлено: 11:30 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
Винатье* сделал неожиданное признание на суде - РИА Новости, 04.07.2024
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:25
2024-07-04T11:30
россия
франция
москва
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией", - сказал он, выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест. Винатье* добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России. Мосгорсуд, впрочем, решил оставить его в СИЗО. Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240608/makron-1951568402.html
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россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Винатье* сделал неожиданное признание на суде

Французский иноагент Винатье на суде признался в любви к России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией", - сказал он, выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест.
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8 июня, 01:38
Винатье* добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России.
Мосгорсуд, впрочем, решил оставить его в СИЗО.
Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, задержанный сотрудниками ФСБ РФ и Следственного комитета РФ за сбор военных сведений - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Вчера, 11:06
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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7 июня, 17:29
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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