https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html

Винатье* сделал неожиданное признание на суде

Винатье* сделал неожиданное признание на суде - РИА Новости, 04.07.2024

Винатье* сделал неожиданное признание на суде

Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:30

россия

франция

москва

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией", - сказал он, выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест. Винатье* добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России. Мосгорсуд, впрочем, решил оставить его в СИЗО. Замоскворецкий райсуд в начале июня арестовал Винатье* до 5 августа, его обвиняют по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ФСБ сообщала, что Винатье*, работая на швейцарскую НКО "Центр гуманитарного диалога", собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240608/makron-1951568402.html

https://ria.ru/20240703/fsb-1957040858.html

https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html

россия

франция

москва

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россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)