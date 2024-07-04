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На западе Москвы ограничат движение транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
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08:22 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/velogonka-1957259015.html
На западе Москвы ограничат движение транспорта
На западе Москвы ограничат движение транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
На западе Москвы ограничат движение транспорта
Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах на западе Москвы с пятницы по воскресенье из-за проведения велогонки, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:22
2024-07-04T08:22
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах на западе Москвы с пятницы по воскресенье из-за проведения велогонки, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением велогонки "Столица" в городе будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах на западе города", - говорится в сообщении. Так, с 00:01 5 июля до 8:00 7 июля на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта будет ограничено движение по крайней левой полосе. "С 6:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участках улиц Косыгина, Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылихе (при движении в сторону Бережковской набережной)", - добавили на сайте. Помимо этого, будет недоступна Университетская площадь, Воробьевское шоссе, Мичуринский проспект, 1-й Сетуньский проезд (при движении в сторону Воробьевского шоссе), участок дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра). "В это же время будут закрыты две крайние правые полосы на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта)", - отмечается в сообщении. Также на участках временного ограничения движения будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.
https://ria.ru/20240629/metro-1956371191.html
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На западе Москвы ограничат движение транспорта

На западе Москвы с пятницы по воскресенье ограничат движение транспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВелоспорт
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах на западе Москвы с пятницы по воскресенье из-за проведения велогонки, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"В связи с проведением велогонки "Столица" в городе будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах на западе города", - говорится в сообщении.
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Так, с 00:01 5 июля до 8:00 7 июля на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта будет ограничено движение по крайней левой полосе.
«
"С 6:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участках улиц Косыгина, Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылихе (при движении в сторону Бережковской набережной)", - добавили на сайте.
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Помимо этого, будет недоступна Университетская площадь, Воробьевское шоссе, Мичуринский проспект, 1-й Сетуньский проезд (при движении в сторону Воробьевского шоссе), участок дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).
«
"В это же время будут закрыты две крайние правые полосы на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта)", - отмечается в сообщении.
Также на участках временного ограничения движения будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.
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