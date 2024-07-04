https://ria.ru/20240704/ukraina-1957510921.html

СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:07

2024-07-04T21:07

2024-07-04T21:07

специальная военная операция на украине

украина

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наталья галибаренко

дональд трамп

майкл карпентер

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко изданию Politico. "Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО", - приводит издание слова Галибаренко. Как пишет издание, Галибаренко также подчеркнула, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран альянса. Вместе с тем Галибаренко подчеркнула, что просьба Киева о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с его повестки" и что Киев хочет более серьезных обещаний, чем то, что было озвучено на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года. Комментируя планы кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за несколько дней, Галибаренко заявила, что считает эти планы нереалистичными, в то же время отметив, что "политические лидеры во время избирательной кампании говорят одни вещи, а после избрания делают другие вещи". Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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украина, киев, россия, наталья галибаренко, дональд трамп, майкл карпентер, нато, в мире