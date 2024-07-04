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СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957510921.html
СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите
СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите - РИА Новости, 04.07.2024
СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите
Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:07
2024-07-04T21:07
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
наталья галибаренко
дональд трамп
майкл карпентер
нато
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко изданию Politico. "Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО", - приводит издание слова Галибаренко. Как пишет издание, Галибаренко также подчеркнула, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран альянса. Вместе с тем Галибаренко подчеркнула, что просьба Киева о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с его повестки" и что Киев хочет более серьезных обещаний, чем то, что было озвучено на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года. Комментируя планы кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за несколько дней, Галибаренко заявила, что считает эти планы нереалистичными, в то же время отметив, что "политические лидеры во время избирательной кампании говорят одни вещи, а после избрания делают другие вещи". Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
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украина, киев, россия, наталья галибаренко, дональд трамп, майкл карпентер, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Наталья Галибаренко, Дональд Трамп, Майкл Карпентер, НАТО, В мире
СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

Politico: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко изданию Politico.
"Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО", - приводит издание слова Галибаренко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Как пишет издание, Галибаренко также подчеркнула, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран альянса.
Вместе с тем Галибаренко подчеркнула, что просьба Киева о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с его повестки" и что Киев хочет более серьезных обещаний, чем то, что было озвучено на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.
Комментируя планы кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за несколько дней, Галибаренко заявила, что считает эти планы нереалистичными, в то же время отметив, что "политические лидеры во время избирательной кампании говорят одни вещи, а после избрания делают другие вещи".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
Вчера, 08:00
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
22 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияНаталья ГалибаренкоДональд ТрампМайкл КарпентерНАТОВ мире
 
 
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