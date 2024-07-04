СМИ: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите
Politico: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев хочет получить обещания того, что Украина неотвратимо станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко изданию Politico.
"Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО", - приводит издание слова Галибаренко.
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Как пишет издание, Галибаренко также подчеркнула, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран альянса.
Вместе с тем Галибаренко подчеркнула, что просьба Киева о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с его повестки" и что Киев хочет более серьезных обещаний, чем то, что было озвучено на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.
Комментируя планы кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за несколько дней, Галибаренко заявила, что считает эти планы нереалистичными, в то же время отметив, что "политические лидеры во время избирательной кампании говорят одни вещи, а после избрания делают другие вещи".
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
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