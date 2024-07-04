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В Польше сделали мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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15:56 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html
В Польше сделали мрачное предупреждение Украине
В Польше сделали мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 04.07.2024
В Польше сделали мрачное предупреждение Украине
Появление у ВСУ американских истребителей F-16 не изменит ситуации на поле боя, пишет Defence24. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:56
2024-07-04T15:56
украина
россия
польша
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Появление у ВСУ американских истребителей F-16 не изменит ситуации на поле боя, пишет Defence24."F-16 будет сложно наносить удары вглубь российской территории, потому что эти самолеты являются именно теми целями, для борьбы с которыми и были созданы используемые Россией системы", — пишет издание.Более того, против украинцев сражаются профессиональные российские пилоты, уровень подготовки которых превосходит показатели украинских военных.Тем, кто решит воевать на этих американских истребителях против российской армии, потребуется большое мужество, заключает Defence24.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957353657.html
https://ria.ru/20240704/vsu-1957304281.html
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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
В Польше сделали мрачное предупреждение Украине

Defence24: самой большой угрозой для F-16 на Украине станет ПВО ВС РФ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Появление у ВСУ американских истребителей F-16 не изменит ситуации на поле боя, пишет Defence24.
"F-16 будет сложно наносить удары вглубь российской территории, потому что эти самолеты являются именно теми целями, для борьбы с которыми и были созданы используемые Россией системы", — пишет издание.
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Более того, против украинцев сражаются профессиональные российские пилоты, уровень подготовки которых превосходит показатели украинских военных.
Тем, кто решит воевать на этих американских истребителях против российской армии, потребуется большое мужество, заключает Defence24.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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