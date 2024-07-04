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Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957407862.html
Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину
Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину - РИА Новости, 04.07.2024
Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину
Польша и Словакия согласны с тем, что не следует направлять свои войска на Украину, сообщил польский лидер Анджей Дуда по итогам встречи со своим словацким... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:29
2024-07-04T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
анджей дуда
эммануэль макрон
петер пеллегрини
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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Польша и Словакия согласны с тем, что не следует направлять свои войска на Украину, сообщил польский лидер Анджей Дуда по итогам встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини. "Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос", - сказал Дуда. При этом он отметил, что Польша направляет Украине военную помощь и обучает украинских солдат. "Позиция моя и Польши очень однозначная: мы отправляем поддержку, мы отправили огромное количество техники - почти 350 танков, более сотни бронированных автомобилей, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы. Мы направляем помощь на огромные суммы – миллиарды долларов, но мы не направляем туда солдат. При этом мы обучаем украинских солдат у нас, но не направляем наших солдат на Украину и надеемся, что никогда не будем должны", - сказал Дуда. Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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в мире, украина, польша, россия, анджей дуда, эммануэль макрон, петер пеллегрини, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, Петер Пеллегрини, НАТО
Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину

Дуда: Польша и Словакия согласны, что не следует направлять войска на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Польша и Словакия согласны с тем, что не следует направлять свои войска на Украину, сообщил польский лидер Анджей Дуда по итогам встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.
"Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос", - сказал Дуда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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При этом он отметил, что Польша направляет Украине военную помощь и обучает украинских солдат.
"Позиция моя и Польши очень однозначная: мы отправляем поддержку, мы отправили огромное количество техники - почти 350 танков, более сотни бронированных автомобилей, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы. Мы направляем помощь на огромные суммы – миллиарды долларов, но мы не направляем туда солдат. При этом мы обучаем украинских солдат у нас, но не направляем наших солдат на Украину и надеемся, что никогда не будем должны", - сказал Дуда.
Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияАнджей ДудаЭммануэль МакронПетер ПеллегриниНАТО
 
 
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