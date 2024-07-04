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Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 04.07.2024 (обновлено: 16:04 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957404926.html
Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте
Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте - РИА Новости, 04.07.2024
Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте
Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua". "Уже просто... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:21
2024-07-04T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua". "Уже просто аксиома войны – старшие начальники повально не могут/ отказываются объективно оценивать возможности подчиненного личного состава. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, &lt;…&gt; а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач – уже некому их выполнять", — заявил он. По его словам, доводы о невозможности выполнения задач игнорируются, а такие командиры "высмеиваются как слабаки и сопли".В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957361103.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте

Командир ВСУ Кулик: командование ставит невыполнимые задачи для военных

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua".

"Уже просто аксиома войны – старшие начальники повально не могут/ отказываются объективно оценивать возможности подчиненного личного состава. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, <…> а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач – уже некому их выполнять", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 13:33
По его словам, доводы о невозможности выполнения задач игнорируются, а такие командиры "высмеиваются как слабаки и сопли".
В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.

Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.
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