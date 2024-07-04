https://ria.ru/20240704/ukraina-1957404926.html

Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте

Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте - РИА Новости, 04.07.2024

Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте

Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua". "Уже просто... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:21

2024-07-04T15:21

2024-07-04T16:04

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua". "Уже просто аксиома войны – старшие начальники повально не могут/ отказываются объективно оценивать возможности подчиненного личного состава. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, <…> а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач – уже некому их выполнять", — заявил он. По его словам, доводы о невозможности выполнения задач игнорируются, а такие командиры "высмеиваются как слабаки и сопли".В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957361103.html

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

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в мире, вооруженные силы украины