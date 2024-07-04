Солдат ВСУ сделал откровенное признание о конфликте
Командир ВСУ Кулик: командование ставит невыполнимые задачи для военных
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование украинской армии ставит невыполнимые задачи для военных, цитирует командира роты 206-го батальона Романа Кулика издание "Страна.ua".
"Уже просто аксиома войны – старшие начальники повально не могут/ отказываются объективно оценивать возможности подчиненного личного состава. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, <…> а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач – уже некому их выполнять", — заявил он.
"Уже просто аксиома войны – старшие начальники повально не могут/ отказываются объективно оценивать возможности подчиненного личного состава. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, <…> а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач – уже некому их выполнять", — заявил он.
По его словам, доводы о невозможности выполнения задач игнорируются, а такие командиры "высмеиваются как слабаки и сопли".
В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.
Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.
Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.