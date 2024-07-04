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Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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10:58 04.07.2024 (обновлено: 11:07 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил о готовности Москвы учитывать их. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:58
2024-07-04T11:07
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил о готовности Москвы учитывать их.Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Во своем выступлении Путин напомнил о предложенном Россией плане мирного урегулирования конфликта на Украине."Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html
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москва, шос, украина, владимир путин, россия, в мире, саммит шос в астане – 2024
Москва, ШОС, Украина, Владимир Путин, Россия, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Путин: Москва готова учитывать предложения ШОС по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил о готовности Москвы учитывать их.
Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Во своем выступлении Путин напомнил о предложенном Россией плане мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
10:59
 
МоскваШОСУкраинаВладимир ПутинРоссияВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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