https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил о готовности Москвы учитывать их. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:58

2024-07-04T10:58

2024-07-04T11:07

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил о готовности Москвы учитывать их.Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Во своем выступлении Путин напомнил о предложенном Россией плане мирного урегулирования конфликта на Украине."Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html

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