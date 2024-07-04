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Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи, рассказал беженец - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 04.07.2024 (обновлено: 06:35 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957252882.html
Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи, рассказал беженец
Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи, рассказал беженец - РИА Новости, 04.07.2024
Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи, рассказал беженец
Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк, рассказал РИА Новости беженец. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:33
2024-07-04T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
россия
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк, рассказал РИА Новости беженец. Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. "Был случай, когда в центре города, ДК "Украина", там выдавали гуманитарную помощь, и в момент выдачи гумпомощи произошел артобстрел, людей там ранило. И когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: "Це не ми, це грузини" (это не мы, это грузины - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, местные жители замечали в городе французов и поляков. "Поляки были как палачи, если украинцы не хотели обстреливать поселок,… этих поляков можно было попросить в любой момент, они никогда не отказывались, и грузины в том числе", - рассказал беженец. Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
https://ria.ru/20240702/bloknot-1956772215.html
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в мире, торецк, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи, рассказал беженец

Беженец: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк, рассказал РИА Новости беженец.
Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР.
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"Был случай, когда в центре города, ДК "Украина", там выдавали гуманитарную помощь, и в момент выдачи гумпомощи произошел артобстрел, людей там ранило. И когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: "Це не ми, це грузини" (это не мы, это грузины - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, местные жители замечали в городе французов и поляков.
"Поляки были как палачи, если украинцы не хотели обстреливать поселок,… этих поляков можно было попросить в любой момент, они никогда не отказывались, и грузины в том числе", - рассказал беженец.
Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
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Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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