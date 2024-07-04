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Подполье сообщило об ударах по аэродромам в Киеве и области - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 04.07.2024 (обновлено: 10:23 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/udary-1957284322.html
Подполье сообщило об ударах по аэродромам в Киеве и области
Подполье сообщило об ударах по аэродромам в Киеве и области - РИА Новости, 04.07.2024
Подполье сообщило об ударах по аэродромам в Киеве и области
Взрывы раздались по аэродромах в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:20
2024-07-04T10:23
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Взрывы раздались по аэродромах в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 4:15 (совпадает с мск - ред.) в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 4:30 был сильный прилет в направлении города Васильков, расположенный юго-западнее Киева. "Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39 (чехословацкий учебно-боевой самолёт - ред.). На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", - отметил Лебедев.По данным подполья в центре города Васильков есть большая площадь, отданная под "учебный центр", где обучаются пилоты, там находится много военной техники, самолеты, нефтехранилища и несколько казарм.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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киев, киевская область, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по аэродромам в Киеве и области

Подполье: ВС России ударили по местам базирования МиГ-29 в Киевской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Взрывы раздались по аэродромах в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 4:15 (совпадает с мск - ред.) в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 4:30 был сильный прилет в направлении города Васильков, расположенный юго-западнее Киева. "Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39 (чехословацкий учебно-боевой самолёт - ред.). На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", - отметил Лебедев.
По данным подполья в центре города Васильков есть большая площадь, отданная под "учебный центр", где обучаются пилоты, там находится много военной техники, самолеты, нефтехранилища и несколько казарм.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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