https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html

Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины - РИА Новости, 04.07.2024

Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:33

2024-07-04T10:33

2024-07-04T11:31

украина

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

белгородская область

киевская область

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта", — сказал он.По словам собеседника агентства, именно это подразделение было основным при попытке весной атаковать Белгородскую область.Кроме того, добавил Лебедев, в 04:15 взрыв был слышен в Киеве, в районе аэродрома Борисполь. А в 04:30 прогремел еще один сильный взрыв в районе города Василькова, расположенного юго-западнее столицы Украины. "Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", — сказал подпольщик.В марте ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.

https://ria.ru/20240704/iskander-1957255417.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html

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украина, сергей лебедев, белгородская область, киевская область, безопасность