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Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 04.07.2024 (обновлено: 11:31 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины - РИА Новости, 04.07.2024
Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:33
2024-07-04T11:31
украина
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
белгородская область
киевская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта", — сказал он.По словам собеседника агентства, именно это подразделение было основным при попытке весной атаковать Белгородскую область.Кроме того, добавил Лебедев, в 04:15 взрыв был слышен в Киеве, в районе аэродрома Борисполь. А в 04:30 прогремел еще один сильный взрыв в районе города Василькова, расположенного юго-западнее столицы Украины. "Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", — сказал подпольщик.В марте ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
https://ria.ru/20240704/iskander-1957255417.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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украина, сергей лебедев, белгородская область, киевская область, безопасность
Украина, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Белгородская область, Киевская область, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Подполье: ВС РФ ударили по базе бригады Нацгвардии Украины в Киевской области

© РИА Новости / Минобороны РФ Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, именно это подразделение было основным при попытке весной атаковать Белгородскую область.
Кроме того, добавил Лебедев, в 04:15 взрыв был слышен в Киеве, в районе аэродрома Борисполь. А в 04:30 прогремел еще один сильный взрыв в районе города Василькова, расположенного юго-западнее столицы Украины.
«
"Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", — сказал подпольщик.
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В марте ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛебедевБелгородская областьКиевская областьБезопасность
 
 
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