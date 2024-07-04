https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:29

2024-07-04T02:29

2024-07-04T09:58

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО MLRS американского производства в районе Шевченково ударом ОТРК "Искандер—М". Как рассказали в ведомстве, операторы беспилотника вскрыли позицию пусковой установки и проследили за ней до ангара с транспортно-заряжающей машиной, грузовиками и специалистами по ремонту M270. Затем ангар поразила ракета комплекса "Искандер—М". Уничтожение всех машин комплекса подтвердилось средствами объективного контроля, добавили в Минобороны."Украинская армия потеряла важную систему вооружения, M270 MLRS, в результате российского удара", — сообщается в материале американского журнала.По словам журналистов, система M270 представляет большую важность для украинской артиллерии из-за высокой дальности и мобильности. Каждая потеря такой машины становится заметным поражением для Киева, отметили в NI.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html

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Кадры уничтожения пусковой установки американской РСЗО MLRS ударом "Искандера" Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS производства США, автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых автомобилей с боекомплектом. 2024-07-04T02:29 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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