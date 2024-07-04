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"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 04.07.2024 (обновлено: 09:58 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:29
2024-07-04T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО MLRS американского производства в районе Шевченково ударом ОТРК "Искандер—М". Как рассказали в ведомстве, операторы беспилотника вскрыли позицию пусковой установки и проследили за ней до ангара с транспортно-заряжающей машиной, грузовиками и специалистами по ремонту M270. Затем ангар поразила ракета комплекса "Искандер—М". Уничтожение всех машин комплекса подтвердилось средствами объективного контроля, добавили в Минобороны.&quot;Украинская армия потеряла важную систему вооружения, M270 MLRS, в результате российского удара&quot;, — сообщается в материале американского журнала.По словам журналистов, система M270 представляет большую важность для украинской артиллерии из-за высокой дальности и мобильности. Каждая потеря такой машины становится заметным поражением для Киева, отметили в NI.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
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Кадры уничтожения пусковой установки американской РСЗО MLRS ударом "Искандера"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS производства США, автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых автомобилей с боекомплектом.
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

NI: потеря РСЗО MLRS стала серьезным ударом для ВСУ

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня MLRS
Американская реактивная система залпового огня MLRS - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня MLRS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО MLRS американского производства в районе Шевченково ударом ОТРК "Искандер—М". Как рассказали в ведомстве, операторы беспилотника вскрыли позицию пусковой установки и проследили за ней до ангара с транспортно-заряжающей машиной, грузовиками и специалистами по ремонту M270. Затем ангар поразила ракета комплекса "Искандер—М". Уничтожение всех машин комплекса подтвердилось средствами объективного контроля, добавили в Минобороны.
«

"Украинская армия потеряла важную систему вооружения, M270 MLRS, в результате российского удара", — сообщается в материале американского журнала.

По словам журналистов, система M270 представляет большую важность для украинской артиллерии из-за высокой дальности и мобильности. Каждая потеря такой машины становится заметным поражением для Киева, отметили в NI.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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