https://ria.ru/20240704/tsentry-1957290889.html

Путин заявил об укреплении новых центров силы

Путин заявил об укреплении новых центров силы - РИА Новости, 04.07.2024

Путин заявил об укреплении новых центров силы

В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:46

2024-07-04T10:46

2024-07-04T11:35

владимир путин

в мире

россия

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин."Многополярный мир стал реальностью. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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владимир путин, в мире, россия, шос, саммит шос в астане – 2024