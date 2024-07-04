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Путин заявил об укреплении новых центров силы - РИА Новости, 04.07.2024
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10:46 04.07.2024 (обновлено: 11:35 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/tsentry-1957290889.html
Путин заявил об укреплении новых центров силы
Путин заявил об укреплении новых центров силы - РИА Новости, 04.07.2024
Путин заявил об укреплении новых центров силы
В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:46
2024-07-04T11:35
владимир путин
в мире
россия
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин."Многополярный мир стал реальностью. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
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РИА Новости
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владимир путин, в мире, россия, шос, саммит шос в астане – 2024
Владимир Путин, В мире, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин заявил об укреплении новых центров силы

Путин заявил об укреплении новых центров силы и экономического роста

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многополярный мир стал реальностью. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Новый мировой порядок оказался в руках России
4 января, 08:00
 
Владимир ПутинВ миреРоссияШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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