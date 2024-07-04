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ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок - РИА Новости, 04.07.2024
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16:56 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/tsb-1957446125.html
ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок
ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок - РИА Новости, 04.07.2024
ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок
Банк России не видит целесообразности в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:56
2024-07-04T16:56
экономика
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России не видит целесообразности в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Надо сказать, что тот механизм расконвертации, который был ранее создан, показал свою эффективность. Мы смогли вернуть во внутренний контур огромное количество активов российских инвесторов", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Но при этом этот механизм обладал и рядом рисковых факторов, на которые мы тоже обращали внимание. Во-первых, это риски мошенничества. Хорошо, что они не получили большого распространения, но тем не менее попытки были зафиксированы", - отметил он. По его словам, речь идет о том, что часть заявителей утверждали, что им принадлежат какие-то ценные бумаги, а с точки зрения подтверждающих документов тогда это был не очень простой вопрос. "Но такого рода риски существенно не реализовались, хотя и потенциально были значимыми", - сказал он. Второй момент связан с тем, что часть лиц увидели в этом механизме возможность приобрести у нерезидентов с большим дисконтом бумаги и выдать их как за те, которые у них были уже длительное время, продолжил он. "И, конечно, в этом смысле, если сейчас рассматривать вопрос о перезапуске этого механизма, то действительно надо понимать, что, во-первых, это значимый запрос, а мы такого не видим. Отдельно редко к нам поступают какие-то ... заявления тех или иных лиц", - сказал он. ЦБ РФ хотел бы, чтобы какая-то относительно значимая часть профессионального сообщества заявила большой объем на обмен. "Поэтому потенциально инструмент в наличии, практически - мы не видим в целесообразности перезапуска", - заключил он. В апреле 2022 года закон обязал российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Тогда был реализован процесс автоматической конвертации, позволивший инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру. Одновременно была проведена принудительная конвертация расписок, права на которые учитывались иностранными депозитариями.
https://ria.ru/20240110/tsb-1920492601.html
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экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок

ЦБ не видит смысла в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России не видит целесообразности в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Надо сказать, что тот механизм расконвертации, который был ранее создан, показал свою эффективность. Мы смогли вернуть во внутренний контур огромное количество активов российских инвесторов", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
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"Но при этом этот механизм обладал и рядом рисковых факторов, на которые мы тоже обращали внимание. Во-первых, это риски мошенничества. Хорошо, что они не получили большого распространения, но тем не менее попытки были зафиксированы", - отметил он.
По его словам, речь идет о том, что часть заявителей утверждали, что им принадлежат какие-то ценные бумаги, а с точки зрения подтверждающих документов тогда это был не очень простой вопрос. "Но такого рода риски существенно не реализовались, хотя и потенциально были значимыми", - сказал он.
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Второй момент связан с тем, что часть лиц увидели в этом механизме возможность приобрести у нерезидентов с большим дисконтом бумаги и выдать их как за те, которые у них были уже длительное время, продолжил он.
"И, конечно, в этом смысле, если сейчас рассматривать вопрос о перезапуске этого механизма, то действительно надо понимать, что, во-первых, это значимый запрос, а мы такого не видим. Отдельно редко к нам поступают какие-то ... заявления тех или иных лиц", - сказал он.
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ЦБ РФ хотел бы, чтобы какая-то относительно значимая часть профессионального сообщества заявила большой объем на обмен. "Поэтому потенциально инструмент в наличии, практически - мы не видим в целесообразности перезапуска", - заключил он.
В апреле 2022 года закон обязал российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Тогда был реализован процесс автоматической конвертации, позволивший инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру. Одновременно была проведена принудительная конвертация расписок, права на которые учитывались иностранными депозитариями.
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