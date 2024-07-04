https://ria.ru/20240704/trevoga-1957525269.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:48
2024-07-04T23:48
2024-07-04T23:51
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, в районе 23.30 (совпадает с мск) тревогу объявили в Черкасской и Киевской областях, в 23.41 – в самом Киеве. После этого тревога распространилась на всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны