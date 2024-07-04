Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
Дональд Трамп считает, что Байден выйдет из предвыборной гонки
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов, цитирует Дональда Трампа портал The Daily Beast.
"(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил Трамп.
"(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил Трамп.
Он отметил, что оппонент в лице Харрис будет для него "лучше", и назвал ее "жалкой". Кроме того, Трамп призвал продолжить оказывать давление на Байдена с целью исключения его из предвыборной гонки и назвал его "кучей разбитой рухляди".
Трамп отметил, что Байден не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.
"Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий..." — добавил он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
"Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий..." — добавил он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.