Рейтинг@Mail.ru
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 04.07.2024 (обновлено: 10:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену - РИА Новости, 04.07.2024
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
Президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов, цитирует Дональда Трампа портал The Daily Beast."(Байден - ред.) просто вышел из... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:29
2024-07-04T10:01
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956021796_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_25e8e929683834958d63b664fcf2ab0b.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов, цитирует Дональда Трампа портал The Daily Beast."(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил Трамп.Он отметил, что оппонент в лице Харрис будет для него "лучше", и назвал ее "жалкой". Кроме того, Трамп призвал продолжить оказывать давление на Байдена с целью исключения его из предвыборной гонки и назвал его "кучей разбитой рухляди".Трамп отметил, что Байден не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. "Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий..." — добавил он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956021796_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_67f5adaf9c7a7b1d8af4bdb70eb33998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену

Дональд Трамп считает, что Байден выйдет из предвыборной гонки

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов, цитирует Дональда Трампа портал The Daily Beast.

"(Байден - ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки... Я выгнал его... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис - ред.)", —заявил Трамп.
Он отметил, что оппонент в лице Харрис будет для него "лучше", и назвал ее "жалкой". Кроме того, Трамп призвал продолжить оказывать давление на Байдена с целью исключения его из предвыборной гонки и назвал его "кучей разбитой рухляди".
Трамп отметил, что Байден не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.

"Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий..." — добавил он.

Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине
08:53
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала