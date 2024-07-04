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Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:40
2024-07-04T04:40
2024-07-04T04:40
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк. "Торецкая агломерация - там тоже есть тактический успех... Это важное направление, освобождение этой территории позволит нарушить пути снабжения группировки противника, речь идет о трассе Покровск - Константиновка. Также это откроет возможность дальнейшего оперативного продвижения наших военных", - сказал Гагин. Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он. Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
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покровск, константиновка, торецк, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Константиновка, Торецк, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
Гагин: освобождение Торецка снизит интенсивность обстрелов Горловки