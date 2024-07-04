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Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:40 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/toretsk-1957248331.html
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:40
2024-07-04T04:40
специальная военная операция на украине
покровск
константиновка
торецк
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк. "Торецкая агломерация - там тоже есть тактический успех... Это важное направление, освобождение этой территории позволит нарушить пути снабжения группировки противника, речь идет о трассе Покровск - Константиновка. Также это откроет возможность дальнейшего оперативного продвижения наших военных", - сказал Гагин. Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он. Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html
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покровск, константиновка, торецк, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Константиновка, Торецк, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ

Гагин: освобождение Торецка снизит интенсивность обстрелов Горловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
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"Торецкая агломерация - там тоже есть тактический успех... Это важное направление, освобождение этой территории позволит нарушить пути снабжения группировки противника, речь идет о трассе Покровск - Константиновка. Также это откроет возможность дальнейшего оперативного продвижения наших военных", - сказал Гагин.
Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он.
Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
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Специальная военная операция на УкраинеПокровскКонстантиновкаТорецкЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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