https://ria.ru/20240704/telo-1957479670.html
В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста
В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста - РИА Новости, 04.07.2024
В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста
Найдено тело второго рабочего, упавшего в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:26
2024-07-04T18:26
2024-07-04T18:26
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957044810_0:272:961:813_1920x0_80_0_0_ec17e85da6f4e31e2b5e7cbef705e809.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, упавшего в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. Ранее сообщалось, что вечером во вторник на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились два человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов, которые поздно вечером обнаружили тело одного из рабочих - мужчины 1999 года рождения. "Силами водолазной группы извлечено тело второго погибшего (мужчина 1997 года рождения)", - говорится в сообщении. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957056298.html
https://ria.ru/20240701/podrostok-1956555666.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957044810_0:207:961:928_1920x0_80_0_0_35e95badc91c96b829960d27e76dcef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста
МЧС РФ: в Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста