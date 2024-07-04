https://ria.ru/20240704/telo-1957479670.html

В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста

В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста - РИА Новости, 04.07.2024

В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста

Найдено тело второго рабочего, упавшего в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:26

2024-07-04T18:26

2024-07-04T18:26

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, упавшего в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. Ранее сообщалось, что вечером во вторник на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились два человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов, которые поздно вечером обнаружили тело одного из рабочих - мужчины 1999 года рождения. "Силами водолазной группы извлечено тело второго погибшего (мужчина 1997 года рождения)", - говорится в сообщении. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957056298.html

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нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)