https://ria.ru/20240704/tankist-1957250897.html

Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее

Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 04.07.2024

Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее

Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:26

2024-07-04T05:26

2024-07-04T11:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

т-64

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Новая жизнь, стремление куда-то, семья. Будем иметь семью, детей, все будет хорошо", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о своих планах на будущее. Собеседник агентства добавил, что ему уже поступают предложения о работе, сам он хотел бы работать в сфере охраны природы - лесничим. Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

луганская народная республика

украина

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Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР. 2024-07-04T05:26 true PT1M45S

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луганская народная республика, украина, т-64, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф