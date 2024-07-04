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Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 04.07.2024 (обновлено: 11:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/tankist-1957250897.html
Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее
Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 04.07.2024
Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее
Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:26
2024-07-04T11:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
т-64
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Новая жизнь, стремление куда-то, семья. Будем иметь семью, детей, все будет хорошо", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о своих планах на будущее. Собеседник агентства добавил, что ему уже поступают предложения о работе, сам он хотел бы работать в сфере охраны природы - лесничим. Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
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Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт
Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР.
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луганская народная республика, украина, т-64, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Т-64, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Угнавший танк Т-64 украинский военный рассказал о планах на будущее

Угнавший Т-64 украинский танкист Лихачев хочет завести семью и работать лесничим

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим.
Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.
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"Новая жизнь, стремление куда-то, семья. Будем иметь семью, детей, все будет хорошо", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о своих планах на будущее.
Собеседник агентства добавил, что ему уже поступают предложения о работе, сам он хотел бы работать в сфере охраны природы - лесничим.
Как передает корреспондент РИА Новости, уроженец города Сватово (ЛНР) Лихачев получил российский паспорт. В МВД пояснили, что право на гражданство у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаТ-64Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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