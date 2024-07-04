https://ria.ru/20240704/tankist-1957249352.html

Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт

Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт - РИА Новости, 04.07.2024

Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт

Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:03

2024-07-04T05:03

2024-07-04T09:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

т-64

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957262278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cdbe7265e7907820a729ab277333132.jpg

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ", - сказала РИА Новости начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитан полиции Татьяна Коваленко. Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.

https://ria.ru/20240626/avdeevka-1955655991.html

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР. 2024-07-04T05:03 true PT1M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, т-64, общество