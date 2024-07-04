https://ria.ru/20240704/tankist-1957249352.html
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт - РИА Новости, 04.07.2024
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:03
2024-07-04T05:03
2024-07-04T09:20
специальная военная операция на украине
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т-64
общество
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, получил российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. Лихачев сдался в конце мая этого года на донецком направлении. Военнослужащий угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности. "Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ", - сказала РИА Новости начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитан полиции Татьяна Коваленко. Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.
https://ria.ru/20240626/avdeevka-1955655991.html
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Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт
Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, стал гражданином России. Лихачев в мае угнал танк, решив, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. В МВД пояснили, что право на гражданство РФ у него было как у гражданина Украины, постоянно проживавшего на территории ЛНР.
2024-07-04T05:03
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россия, украина, луганская народная республика, т-64, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Т-64, Общество
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт