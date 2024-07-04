https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html
В Таиланде погибла россиянка
В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 04.07.2024
В Таиланде погибла россиянка
Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:19
2024-07-04T14:19
2024-07-04T14:19
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МОСКВА, 4 июля– РИА Новости. Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции. По данным полиции, тело женщины 44 лет нашли после ссоры с мужем. Очевидцы утверждают, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис. В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении. В 2021 – 2022 годах по всему Таиланду появились тысячи "лечебных кабинетов" медицинского использования марихуаны и магазинов по продаже марихуаны и других производных каннабиса, многие из которых нарушают разрешенную норму активных веществ. Однако контроль за этими "лечебными" и торговыми учреждениями затруднен как из-за мгновенно возникшей популярности медицинской марихуаны, так и самим количеством легальных "точек", в которых можно приобрести продукты переработки каннабиса без рецепта врача.
https://ria.ru/20240311/tailand-1932326101.html
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в мире, таиланд, паттайя
В Таиланде погибла россиянка
Thaiger: россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем
МОСКВА, 4 июля– РИА Новости.
Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger
со ссылкой на заявление местной полиции.
По данным полиции, тело женщины 44 лет нашли после ссоры с мужем. Очевидцы утверждают, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис.
В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении.
В 2021 – 2022 годах по всему Таиланду появились тысячи "лечебных кабинетов" медицинского использования марихуаны и магазинов по продаже марихуаны и других производных каннабиса, многие из которых нарушают разрешенную норму активных веществ. Однако контроль за этими "лечебными" и торговыми учреждениями затруднен как из-за мгновенно возникшей популярности медицинской марихуаны, так и самим количеством легальных "точек", в которых можно приобрести продукты переработки каннабиса без рецепта врача.