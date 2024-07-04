Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html
В Таиланде погибла россиянка
В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 04.07.2024
В Таиланде погибла россиянка
Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:19
2024-07-04T14:19
в мире
таиланд
паттайя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg
МОСКВА, 4 июля– РИА Новости. Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции. По данным полиции, тело женщины 44 лет нашли после ссоры с мужем. Очевидцы утверждают, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис. В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении. В 2021 – 2022 годах по всему Таиланду появились тысячи "лечебных кабинетов" медицинского использования марихуаны и магазинов по продаже марихуаны и других производных каннабиса, многие из которых нарушают разрешенную норму активных веществ. Однако контроль за этими "лечебными" и торговыми учреждениями затруднен как из-за мгновенно возникшей популярности медицинской марихуаны, так и самим количеством легальных "точек", в которых можно приобрести продукты переработки каннабиса без рецепта врача.
https://ria.ru/20240311/tailand-1932326101.html
https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html
таиланд
паттайя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_cdf36ccb48aab32d6ae29833db1f750e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, паттайя
В мире, Таиланд, Паттайя
В Таиланде погибла россиянка

Thaiger: россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июля– РИА Новости. Россиянка погибла в тайской Паттайе после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции.
По данным полиции, тело женщины 44 лет нашли после ссоры с мужем. Очевидцы утверждают, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Таиланде нашли тело россиянина
11 марта, 16:22
В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении.
В 2021 – 2022 годах по всему Таиланду появились тысячи "лечебных кабинетов" медицинского использования марихуаны и магазинов по продаже марихуаны и других производных каннабиса, многие из которых нарушают разрешенную норму активных веществ. Однако контроль за этими "лечебными" и торговыми учреждениями затруднен как из-за мгновенно возникшей популярности медицинской марихуаны, так и самим количеством легальных "точек", в которых можно приобрести продукты переработки каннабиса без рецепта врача.
Полицейская лента - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В Таиланде погиб россиянин
6 января, 16:03
 
В миреТаиландПаттайя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала