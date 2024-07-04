https://ria.ru/20240704/svo-1957402443.html
Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО
Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО - РИА Новости, 04.07.2024
Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО
Санинструктор из Уржумского района проявил храбрость в зоне спецоперации, приводит правительство Кировской области сообщение Минобороны. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:13
2024-07-04T15:13
2024-07-04T15:13
кировская область
уржумский район
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Санинструктор из Уржумского района проявил храбрость в зоне спецоперации, приводит правительство Кировской области сообщение Минобороны.Так, в апреле, выполняя задачи в районе Очеретино в ДНР, он сумел под обстрелом в одиночку развернуть полевой госпиталь."В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место", — говорится в сообщении.Отмечается, что в последствии боевую машину удалось восстановить.В том же месяце группа военного эвакуировала с поля боя 80 раненых бойцов, рассказали в правительстве региона.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html
https://ria.ru/20240602/svo-1950017526.html
кировская область
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кировская область, уржумский район, донецкая народная республика
Кировская область, Уржумский район, Донецкая Народная Республика
Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО
Российский боец спас 80 сослуживцев и в одиночку развернул полевой госпиталь