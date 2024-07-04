https://ria.ru/20240704/svo-1957402443.html

Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО

Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО - РИА Новости, 04.07.2024

Спас сослуживцев. В Кировской области рассказали о подвиге земляка на СВО

Санинструктор из Уржумского района проявил храбрость в зоне спецоперации, приводит правительство Кировской области сообщение Минобороны. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:13

2024-07-04T15:13

2024-07-04T15:13

кировская область

уржумский район

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Санинструктор из Уржумского района проявил храбрость в зоне спецоперации, приводит правительство Кировской области сообщение Минобороны.Так, в апреле, выполняя задачи в районе Очеретино в ДНР, он сумел под обстрелом в одиночку развернуть полевой госпиталь."В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место", — говорится в сообщении.Отмечается, что в последствии боевую машину удалось восстановить.В том же месяце группа военного эвакуировала с поля боя 80 раненых бойцов, рассказали в правительстве региона.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html

https://ria.ru/20240602/svo-1950017526.html

кировская область

уржумский район

донецкая народная республика

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кировская область, уржумский район, донецкая народная республика