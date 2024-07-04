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ВС России поразили два украинских оборонных предприятия - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 04.07.2024 (обновлено: 14:36 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/svo-1957367913.html
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия - РИА Новости, 04.07.2024
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия
За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:52
2024-07-04T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;…&gt; поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах", — говорится в сводке.Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия

МО: ВС России поразили два украинских оборонных предприятия и нефтезавод

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <…> поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, добавили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМиГ-29Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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