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ВС России поразили два украинских оборонных предприятия
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия - РИА Новости, 04.07.2024
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия
За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:52
2024-07-04T13:52
2024-07-04T14:36
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <…> поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах", — говорится в сводке.Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили два украинских оборонных предприятия
МО: ВС России поразили два украинских оборонных предприятия и нефтезавод