https://ria.ru/20240704/svo-1957283333.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и центр Горловки, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:18

2024-07-04T10:18

2024-07-04T10:18

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и центр Горловки, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 09:40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится сообщении представительства. По данным ведомства, с 00:40 до 6:20 ВСУ выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по этому району Донецка и четыре снаряда по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. В конгрессе США ранее выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы американского президента Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20240703/svo-1957066242.html

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

донецк

петровский район

горловка

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донецк, петровский район, горловка, вооруженные силы украины, стирол