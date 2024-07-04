https://ria.ru/20240704/svo-1957271150.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.07.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:34

2024-07-04T09:34

2024-07-04T09:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 09.16 мск. Через 9 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

белгородская область

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белгородская область