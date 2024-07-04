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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:34
2024-07-04T09:34
2024-07-04T09:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 09.16 мск. Через 9 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности