Рейтинг@Mail.ru
У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/sukhogrusch-1957256934.html
У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России
У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России - РИА Новости, 04.07.2024
У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России
Прибывший из РФ сухогруз Lady Ayana успешно сняли с мели у берегов Стамбула спустя почти неделю, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:48
2024-07-04T07:48
в мире
россия
стамбул
турция
мраморное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956464108_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_f368a6652791bdcec6eccecfdc5e8132.jpg
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Прибывший из РФ сухогруз Lady Ayana успешно сняли с мели у берегов Стамбула спустя почти неделю, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana, груженый пшеницей, сел на мель 28 июня в Мраморном море у берегов района Ешилкёй. Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. "Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место", - сообщила береговая охрана в пресс-релизе. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.
https://radiosputnik.ru/20240701/razminirovanie-1956650612.html
россия
стамбул
турция
мраморное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956464108_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_b153be5e868f0e34f3ccdc353d63649d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Мраморное море
У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России

Береговая охрана Турции сняла с мели прибывший из России сухогруз Lady Ayana

© РИА НовостиСухогруз, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море
Сухогруз, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
Сухогруз, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Прибывший из РФ сухогруз Lady Ayana успешно сняли с мели у берегов Стамбула спустя почти неделю, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana, груженый пшеницей, сел на мель 28 июня в Мраморном море у берегов района Ешилкёй.
Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
"Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место", - сообщила береговая охрана в пресс-релизе.
Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
СМИ: три страны приступили к разминированию судоходных путей в Черном море
1 июля, 17:29
 
В миреРоссияСтамбулТурцияМраморное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала