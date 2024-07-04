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У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России

У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России - РИА Новости, 04.07.2024

У берегов Стамбула сняли с мели сухогруз из России

Прибывший из РФ сухогруз Lady Ayana успешно сняли с мели у берегов Стамбула спустя почти неделю, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:48

2024-07-04T07:48

2024-07-04T07:48

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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Прибывший из РФ сухогруз Lady Ayana успешно сняли с мели у берегов Стамбула спустя почти неделю, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana, груженый пшеницей, сел на мель 28 июня в Мраморном море у берегов района Ешилкёй. Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. "Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место", - сообщила береговая охрана в пресс-релизе. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.

https://radiosputnik.ru/20240701/razminirovanie-1956650612.html

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