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В суде прошли прения по делу Беркович* и Петрийчук*, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
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19:58 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/sud-1957498702.html
В суде прошли прения по делу Беркович* и Петрийчук*, сообщил источник
В суде прошли прения по делу Беркович* и Петрийчук*, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
В суде прошли прения по делу Беркович* и Петрийчук*, сообщил источник
Во 2-м западном окружном военном суде прошли прения сторон по делу режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*, прокурор запросил у суда... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:58
2024-07-04T19:58
евгения беркович
светлана петрийчук
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Во 2-м западном окружном военном суде прошли прения сторон по делу режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*, прокурор запросил у суда наказание для обвиняемых в оправдании терроризма, однако защита не стала раскрывать публике подробности из-за закрытого статуса процесса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. По его словам, защита решила не раскрывать итоги прений, дабы избежать каких-либо проблем с законом. Слушания по делу проходят в закрытом режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы. Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html
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евгения беркович, светлана петрийчук, происшествия
Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Происшествия
В суде прошли прения по делу Беркович* и Петрийчук*, сообщил источник

В суде прошли прения сторон по делу режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Во 2-м западном окружном военном суде прошли прения сторон по делу режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*, прокурор запросил у суда наказание для обвиняемых в оправдании терроризма, однако защита не стала раскрывать публике подробности из-за закрытого статуса процесса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
По его словам, защита решила не раскрывать итоги прений, дабы избежать каких-либо проблем с законом.
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Слушания по делу проходят в закрытом режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы.
Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
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Евгения БерковичСветлана ПетрийчукПроисшествия
 
 
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