https://ria.ru/20240704/sud-1957467109.html

Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина

Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина - РИА Новости, 04.07.2024

Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина

Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршина, передает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:49

2024-07-04T17:49

2024-07-04T17:49

происшествия

москва

максим паршин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Моносову меры пресечения... с заключения под стражу под запрет определенных действий - отказать", - огласил решение судья. Ранее следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством о переводе предпринимателя Моносова из СИЗО под запрет определенных действий. Месяц назад этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СК сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.

https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324021.html

https://ria.ru/20240622/vrio-1954689316.html

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происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)