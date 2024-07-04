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Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина - РИА Новости, 04.07.2024
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17:49 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/sud-1957467109.html
Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина
Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина - РИА Новости, 04.07.2024
Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина
Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршина, передает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:49
2024-07-04T17:49
происшествия
москва
максим паршин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Моносову меры пресечения... с заключения под стражу под запрет определенных действий - отказать", - огласил решение судья. Ранее следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством о переводе предпринимателя Моносова из СИЗО под запрет определенных действий. Месяц назад этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СК сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html
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происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отказался назначить запрет действий фигуранту дела Паршина

Суд отказался запретить действия фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Паршина

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин во время заседания Басманного суда
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин во время заседания Басманного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин во время заседания Басманного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Моносову меры пресечения... с заключения под стражу под запрет определенных действий - отказать", - огласил решение судья.
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23 мая, 14:36
Ранее следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством о переводе предпринимателя Моносова из СИЗО под запрет определенных действий.
Месяц назад этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено.
Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО.
Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
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20 июня, 17:21
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали.
По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СК сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
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