https://ria.ru/20240704/stavka-1957270227.html

В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле

В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 04.07.2024

В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле

Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:27

2024-07-04T09:27

2024-07-04T09:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта."На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин.

https://ria.ru/20240703/gref-1957178600.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин