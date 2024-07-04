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В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 04.07.2024
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле
Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:27
2024-07-04T09:27
2024-07-04T09:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта."На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин.
https://ria.ru/20240703/gref-1957178600.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле
Заботкин допустил, что ЦБ обсудит повышение ключевой ставки в июле до 17 или 18%