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В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 04.07.2024
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09:27 04.07.2024 (обновлено: 09:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/stavka-1957270227.html
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле - РИА Новости, 04.07.2024
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле
Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:27
2024-07-04T09:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта."На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
В ЦБ допустили обсуждение повышения ключевой ставки в июле

Заботкин допустил, что ЦБ обсудит повышение ключевой ставки в июле до 17 или 18%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".
Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта.
"На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей Заботкин
 
 
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