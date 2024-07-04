"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works.
"Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.
По словам эксперта, даже если США передадут Украине новые системы ПВО, в них не будет ничего "волшебного", что придало бы им живучести.
Как отметил Риттер, первые ЗРК Patriot, переданные Киеву, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует.
"У них был "зонтик", который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно", — уточнил аналитик.
Именно поэтому, считает эксперт, Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают Киеву.
Весной этого года Министерство обороны России сообщало об уничтожении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.