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"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 04.07.2024 (обновлено: 23:52 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:29
2024-07-04T23:52
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.По словам эксперта, даже если США передадут Украине новые системы ПВО, в них не будет ничего "волшебного", что придало бы им живучести.Как отметил Риттер, первые ЗРК Patriot, переданные Киеву, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует."У них был "зонтик", который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно", — уточнил аналитик.Именно поэтому, считает эксперт, Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают Киеву.Весной этого года Министерство обороны России сообщало об уничтожении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html
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в мире, украина, сша, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине

Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works.
"Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.
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По словам эксперта, даже если США передадут Украине новые системы ПВО, в них не будет ничего "волшебного", что придало бы им живучести.
Как отметил Риттер, первые ЗРК Patriot, переданные Киеву, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует.
"У них был "зонтик", который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно", — уточнил аналитик.
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Именно поэтому, считает эксперт, Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают Киеву.
Весной этого года Министерство обороны России сообщало об уничтожении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
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