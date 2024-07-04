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"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине

"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине

Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:29

2024-07-04T22:29

2024-07-04T23:52

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.По словам эксперта, даже если США передадут Украине новые системы ПВО, в них не будет ничего "волшебного", что придало бы им живучести.Как отметил Риттер, первые ЗРК Patriot, переданные Киеву, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует."У них был "зонтик", который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно", — уточнил аналитик.Именно поэтому, считает эксперт, Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают Киеву.Весной этого года Министерство обороны России сообщало об уничтожении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине. В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.

https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html

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